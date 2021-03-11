Вольская прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Директор местного лесхоза принял на работу свою супругу и каждый месяц с октября 2020 года утверждал документы на работы с суммой ее заработка.

Согласно положению об антикоррупционной политике, в таком случае нужно сообщать об этом начальнику или иному ответственному лицу.

В адрес министра природных ресурсов и экологии Саратовской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого директора учреждения привлекли к административной ответственности.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Для начала пускай посмотрят на себя,на состояние,замки и дворцы родственников в провительстве,в думе.

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