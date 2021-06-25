Прокуратура Александрово-Гайского района выявила нарушения исполнения бюджетного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что в 2019 году местному политехническому лицею предоставлены субсидии на сумму почти четыре миллиона рублей. Директор учреждения заключил ряд договоров на замену окон и дверей в здании лицея, на производство монтажных работ и поставку товара.

Проверка показала, что к этим работам никто не приступал. При этом руководитель подписал акты о приеме работ, после чего исполнителям перечислили свыше одного миллиона рублей.

Эти материалы были направлены следователям, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Его расследование находится на контроле прокуратуры.