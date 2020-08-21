Несмотря на попытку обжалования дела, правонарушитель был наказан на 500 тысяч рублей, сообщает прокуратура по Саратовской области.

В феврале нынешнего года сотрудниками отдела экономической безопасности и полицейскими был выявлен факт реализации просрочки в магазине Базарно-Карабулакского района. Директор магазина попытался «замять» дело и предложил подарок оперуполномоченному, но тщетно.

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей, однако, правонарушители безуспешно пытались обжаловать решение повторно.