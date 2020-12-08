Две самые загруженные и проблемные трассы Саратовской области переданы на федеральный уровень. Об этом 8 декабря в Instagram сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, речь идет о дороге «Пенза — Ртищево — Аркадак — Самойловка — граница с Волгоградской областью» и трассе «Саратов — Энгельс — Маркс — Балаково — Пугачев — Ивантеевка — граница с Самарской областью».

— Мы граничим с Волгоградской областью, с жителями Еланского района у нас многолетние добрососедские связи. Дорога между двумя районными центрами была в очень плохом состоянии. Ситуация усугублялась в осенний или весенний период, особенно в распутицу. Порой на легковом транспорте и проехать было невозможно. Люди, понятное дело, возмущались, негодовали, обсуждали, писали письма в разные инстанции с просьбой отремонтировать дорогу. Но… Вопрос о бездорожье по направлению Самойловка-Елань оставался открытым не один год. А услышал нас спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин. И огромное ему спасибо за это! В конце прошлого года новость о том, что дорога на Елань будет передана в федеральную собственность, очень обрадовала жителей нашего района. В 2020 году велась работа по передаче в федеральную собственность трех региональных дорог, в том числе и дороги на Елань. Вчера, 7 декабря, стало известно о том, что поставлена точка в вопросе передачи дороги – дорога стала федеральной, а значит, она будет отремонтирована и отремонтирована капитально. Ведь всем известно, что к трассам федерального уровня применяются особые требования в плане содержания и ремонта, их обслуживание на порядок выше. Вячеслав Володин отметил, что передача дорог в федеральную собственность значительно снизить бюджетную нагрузку на содержание автомобильных дорог, а высвободившиеся средства — это дополнительные возможности для ремонта городских и сельских дорог, которые тоже требуют к себе внимания. Этот год, не очень легкий для нас, заканчивается. И хочется верить, что новый год начнется с позитивных перемен, с осуществления планов, которые, как и прежде, будет помогать реализовывать наш уважаемый земляк В.В. Володин, — прокомментировал Алексей Коваленко, директор МУП «СпецАТП»: