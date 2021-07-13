На встрече по организации водоснабжения была раскритикована работа ООО “КВС” в рамках концессионного соглашения.

Депутат ГД Николай Панков рассказал, что жители Волжского района каждый день сообщают об утечках воды — то из-за работ, то из-за изношенности. На улице Менякина авария вообще привела к перекопке нового асфальта.

Видеть коммунальные фонтаны для саратовцев не стало редкостью, множество аварий зафиксировано на Усть-Курдюмской, Октябрьской и Лермонтова.

Председатель комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы Алексей Антонов отметил, что серьезные проблемы зафиксировано и в других районах.

Обсуждаемая техкарта не соблюдается, если первые два года исполнение соглашения составляло порядка 90 процентов, то в 2020 году уже наблюдаются провалы. Невыполнение уже составляет 50 процентов и это “опоздание наполовину”. Депутат Саратовской гордумы Виктор Марков подчеркнул, что ожидалось кардинальное изменение ситуации за три года, а по итогу утечек стало меньше, но отключений больше. При том что на это выделялись деньги. А теперь он слышит слова о концессионера о том, что сначала надо “собрать средства, а потом ощутить”. Директор ООО «КВС» Сергей Журавлев попытался оправдаться и сказал, что все ремонты сейчас «бессмысленные». Он признался, что выполнено только половина инвестпрограммы.