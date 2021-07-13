Директор ООО «КВС» Сергей Журавлев на вчерашней встрече с представителями администрации рассказал о нехватке денег на концессию.

Несмотря на то, что компания уже получила средства, он сказал, что не вложено порядка трех миллиардов рублей.

Он отметил, что финансирование в нужном объеме не вложено и уточнил, что готовность что-то менять у организации есть, но без вложения средств ничего не будет.

И добавил, что все «стало лучше, но не так хорошо как планировалось», хотя все присутствующие говорили об обратном.

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