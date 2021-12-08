В Саратовской области завершено расследование уголовного дела о неуплате налога в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В отношении директора общества с ограниченной ответственностью было заведено уголовное дело за уклонение от уплаты налога путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

С апреля по декабрь 2017 года по указанию директора коммерческой организации, подчиненные ему работники приготовили документы о не существовавших сделках и финансовых операциях, сведения из которых были включены в налоговые декларации для заявления налоговых вычетов. Они были представлены в налоговый орган, таким образом организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 58,2 млн рублей.

Налогоплательщик обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа. С учетом доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела, суд отказал в удовлетворении заявленных требований налогоплательщика, подтвердив законность решения налогового органа об оплате недоимки.

Принято решение о возмещении причиненного ущерба путем погашения суммы неуплаченного налога, а также пени и штрафа в общей сумме более 98 млн рублей. Уголовное дело прекращено.