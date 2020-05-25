Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил выпускников с последним школьным звонком.

— Уважаемые выпускники! Дорогие друзья! Поздравляю вас со значимым событием в жизни – последним школьным звонком. Это незабываемый момент и для вас, и ваших родителей и, конечно, педагогов, которые за школьные годы стали вашими верными наставниками и близкими друзьями.

Вы завершаете один из наиболее ответственных жизненных периодов и открываете новую страницу биографии, когда предстоит самостоятельно делать важные шаги – выбирать будущую профессию, находить достойное применение своим способностям и талантам, применять в жизни полученные знания.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина Президентской академии с радостью открывает двери всем, кто готов трудиться на благо людей и брать на себя ответственность за будущее региона и страны, не боится трудностей и стремится воплотить в жизнь самые амбициозные планы на благо нашего Отечества! Профессора и преподаватели Института помогут приобрести для этого необходимые знания, выстроить профессиональные перспективы, развить творческие способности.

Желаю хорошего старта на новом жизненном этапе! Будьте амбициозны, креативны, трудолюбивы – и всё получится!