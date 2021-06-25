Директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил выпускников школ.

— Уважаемые выпускники! Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с важнейшим событием в жизни – окончанием школы и получением аттестата зрелости!

Для любого человека это время наполнено и радостными ожиданиями, и принятием ответственных решений – выбора дальнейшего жизненного пути и определения будущей профессии.

Учителя в течение школьных лет настойчиво и самоотверженно передавали вам свои опыт и знания, учили ориентироваться в потоке быстроменяющейся жизни, мыслить, рассуждать, принимать решения, помогали советом и поддерживали в творческих начинаниях. С вами рядом всегда были родители и близкие. Во взрослой самостоятельной жизни дерзайте, но помните, что теперь вы ответственны не только за себя, но и за будущее своего города, за нашу страну.

Если вы полны амбиций и творческих планов, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина Президентской академии с радостью откроет перед вами двери, поможет достичь профессиональных высот и обеспечить карьерные перспективы.

Пусть исполняются все ваши мечты и желания, идеи и планы успешно реализуются, а жизнь будет полной и счастливой! Но самое главное, желаю вам всегда оставаться настоящими гражданами и патриотами нашей великой Родины!

В добрый путь! — напутствовал он.