Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Леонидович Чепляев:

-Дорогие друзья!

От всей души поздравляю со священным и дорогим для всех нас праздником — Днём Великой Победы!

Сегодня, как и в мае 1945 года, День Победы наполняет наши сердца безграничной любовью к Родине и неутихающей болью утрат. В памяти народной он навсегда останется днём славы и гордости за страну, символом мужества, героизма, несгибаемой воли и огромной силы духа нашего многонационального народа.

Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Сегодня наша задача — передать историческую правду будущим поколениям и бережно хранить память о подвиге советских солдат и тружениках тыла. Этот праздник живёт в сердце каждого россиянина, является объединяющей силой, помогает жить и трудиться на благо нашего Отечества, гордиться нашей великой страной.

Для поколения XXI века Победа в священной войне остаётся уроком личной и гражданской ответственности, высокой нравственности и самопожертвования, беззаветной любви к своему Отечеству.

Желаю мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и новых свершений на благо России!