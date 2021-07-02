На сегодняшней пресс-конференции в «Комсомольской правде — Саратов» Ольга Грижанова — генеральный директор ООО «Производственно-строительная компания Геодор» рассказала о том, чего удалось добиться ее предприятию благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Это энгельсская промышленная компания, которая изготавливает полимерные и композитные материалы для защиты грунтовых и инженерных сооружений.

— Впервые мы узнали о применении «бережливых технологий» — одного из направления нацпроекта в 2015 году. Что-то получилось воплотить что-то нет — изменения требуют последовательной работы. Толчком к этому послужило понимание того, что конкуренты стали выставлять цены на товар ниже нашей себестоимости. Мы решили поучиться производительности, выбрали цех сетчатых конструкций. В итоге за полгода удалось поднять производство не на 30 процентов, как планировали, а преодолеть отметку в 100 процентов. К нам приходили специалисты, которые действительно хотели нам помочь, работали по два раза в неделю на всех уровнях — планово, финансово, — отметила руководитель организации.

Выяснилось, что оборудование было перегружено, а еще дело было в временных потерях. Она отметила, что уже «зреют следующие проекты» и поблагодарила региональный и федеральный центры компетенций.