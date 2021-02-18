В администрации Саратовского района прошло совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. В мероприятии приняли участие глава района Иван Бабошкин, директор Регионального оператора Михаил Андреев и главы муниципальных образований.

Представители муниципалитетов отметили, что услуга по обращению с ТКО оказывается Регоператором в полном объеме, вывоз отходов идет в соответствии с графиками, а стоимость услуги для малых сельских поселений с учетом разработанных Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области нормативов самая низкая в ПФО.

Кроме того администрацией района по инициативе Ивана Бабошкина активно ведется возведение площадок в населенных пунктах и закупка контейнеров, чтобы было отдельно отмечено как важный пример участия муниципалитета в создании инфраструктуры вывоза.

Отдельно участники совместно с представителем Центра поддержки садоводческих товариществ Еленой Бауковой обсудили порядок заключения договоров с СНТ. Михаил Андреев отметил, что подавать заявку на договор и приступать к организации контейнерных площадок необходимо уже сейчас. Также было отмечено, что вопросом соблюдения порядка организации мест накопления в СНТ активно занимаются органы прокуратуры, которые неоднократно понуждали председателей товариществ легализовать обращение с ТКО и благоустроить контейнерные площадки.

— Вместе с главами поселений мы проводим совместные совещания и регулярно общаемся с жителями даже самых отдаленных сел. Жители и представители муниципалитетов подтверждают, что спустя непродолжительное время после начала нашей работы перестают расти свалки на окраинах сел и в оврагах. Идет процесс ликвидации старых свалок, не появляются новые. А ежедневно образуемый жителями мусор отправляется на легальные объекты обработки и захоронения. Всё это часть нацпроекта «Экология», который мы исполняем в тесном сотрудничестве с муниципалитетами, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что скачать пакет документов для заключения договора на обращение с ТКО можно на сайте. За дополнительной информацией по вопросам заключения договоров юридическими лицами и СНТ можно обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: +7-845-225-64-90.