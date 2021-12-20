Директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев принял участие в рабочем совещании в Правительстве Саратовской области, которое провел глава региона Валерий Радаев. На совещании также присутствовали заместитель Председателя Правительства Роман Ковальский и министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

В ходе встречи руководитель регоператора рассказал об итогах работы компании в 2021 году и планах на 2022 год. В частности, по линии оказания услуги по обращению с ТКО в этом году основное внимание было уделено обновлению контейнерного парка и расширению зоны раздельного сбора отходов. Приобретено и установлено на территории Саратовской области 9120 контейнеров разных типов на общую сумму более 100 млн рублей. Еще 290 сеток для сбора ПЭТ будут установлены в Саратове в ближайший месяц. Обновлен также парк спецтехники мусоровывозящих компаний. 85 единиц новой спецтехники вышли в рейсы для транспортирования отходов. Все они подключены к системе мониторинга ГЛОНАСС для контроля соблюдения маршрутов движения.

Кроме того, Михаил Андреев рассказал об итогах ремонтной кампании на концессионных объектах, закупке нового оборудования, автопоездов для транспортировки отходов с мусороперегрузочных станций на мусоросортировочные комплексы. Общие затраты на это превысили 150 млн рублей. Кроме того, в ближайшее время запланировано открытие первого экопункта под брендом «Вторматик» на территории Энгельса. В будущем году планируется открыть еще четыре подобных объекта.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил улучшение качества работы регоператора в текущем году, увеличение охвата населения коммунальной услугой и поставил задачу внедрения современных информационных технологий при оказании коммунальной услуги, а также улучшения показателей отбора вторсырья на производственных объектах компании посредством дальнейшей автоматизации процесса сортировки отходов.

— Компания последовательно расширяет сферы деятельности в рамках обращения с твердыми коммунальными отходами, поэтапно внедряет раздельный сбор. Мы благодарны Правительству области за оказываемое пристальное внимание к развитию отрасли, поддержку инициатив и глубокую проработку всех возникающих в процессе нашей работы вопросов. Наша отрасль молодая и требует активного вовлечения всех участников для достижения максимального результата и выполнения показателей нацпроекта «Экология». В будущем году перед нами стоят масштабные задачи, и мы готовы их решать совместными усилиями, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусоросортировочных комплекса с полигонами и сеть мусороперегрузочных станций. Эксплуатация концессионных объектов является наглядным примером успешной реализации инфраструктурного инвестиционного проекта. Финансовая эффективность производственных процессов и защита окружающей среды от негативного влияния твердых коммунальных отходов – приоритетные направления деятельности компании.