Директор саратовского центра «Мой бизнес» Александр Марченко на вчерашней пресс-конференции в АиФ Саратов рассказал программу мероприятий на остаток текущего года.

За период текущего года центр поддержки предпринимателей провел несколько циклов образовательных мероприятий для начинающих предпринимателей Саратова. Также бизнесмены принимали участие в выставках и ярмарках, а также имели возможность поехать на «бизнес-миссии» в другие регионы, чтобы найти там партнеров для своего дела.

В ходе пресс-конференции конференции Александр Марченко также рассказал программу мероприятий на остаток 2021 года.

Центр предпринимателя “Мой бизнес” работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.