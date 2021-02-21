Директор школы №77 Анна Скиданова отметила важность работы спикера Государственной думы Вячеслав Володин, который регулярно приезжает в Саратовскую область, встречается с жителями, слушает и слышит наши просьбы.

— Особое внимание он всегда уделяет социальной сфере, поднимая вопросы правильного распределения средств внутри учебного заведения и достаточного финансирования со стороны муниципалитета и региона.

Это правильная позиция: чтобы избежать дополнительных трат со стороны родителей, выделять на каждого ученика две тысячи рублей. Часть из этих средств — это помощь Вячеслава Володина, вторая часть будет направлена из местного бюджета.

Если школе не придется изыскивать деньги на бытовые нужды, дополнительные пособия, канцелярские предметы, то останется больше ресурсов на развитие образовательной организации: переподготовку педагогических кадров, внедрение моделей цифровой образовательной среды и дополнительного образования, — подчеркнула Анна Скиданова