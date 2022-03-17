Возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, с января 2018 года по июль 2020 года директор строительной фирмы включил в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам. Также он включил туда произведенные по этим сделкам расходы и подал декларации в налоговый орган.

По полученным данным, нарушитель уклонился от уплаты налога в общей сумме более 143 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.