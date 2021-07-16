Директор муниципального автономного учереждения спортивная школа «Альбатрос» Алексей Першуков поддержал инициативу депутата госдумы Николая Панкова о дополнительной поддержке спортивных сооружений.

Напомним, Николай Панков в ходе встреч со спортивным сообществом в Волжском районе Саратова и в Балаково отметил необходимость передать спортивные объекты на баланс области или выделять дополнительные субсидии из областного бюджета на хозяйственные нужды. Это решение позволит обеспечить доступность посещения ФОКов, бассейнов, спорткомплексов для всех жителей.

— В городах и селах строится все больше современных, хорошо оснащенных спортивных объектов. Там есть оборудование для занятий практически всеми видами спорта, травмобезопасное покрытие, искусственный газон, тренажеры для всех групп мышц. То есть, созданы прекрасные условия для занятий. Но это означает и немалые затраты на содержание, ремонт, уборку, на заливку катка и так далее. И если в больших городах на это проще найти средства, то в городах поменьше и в селах бюджет это просто не потянет. Передача ФОКов, спорткомплексов и других сооружений на областной уровень или выделение областного финансирования на содержание поможет централизованно решать этот вопрос и поддерживать все эти объекты в достойном состоянии, — отметил Алексей Першуков.