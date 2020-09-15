Суд признал жителя Пензенской области виновным в покушении на дачу взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что он являлся директором строительной организации, занимался ремонтом дороги в Никольском районе. Проверять их приехала организация из Саратова.

9 июля 2019 года мужчина пошел на подкуп с 50 тысячами рублей, чтобы по бумагам контроль прошел, а на деле никто ничего не смотрел. Однако на его предложение последовал отказ, противоправные действия мужчины пресекли сотрудники УФСБ.

Гражданин так и не признал свою вину, хотя доказательства говорили об обратном. Его оштрафовали на миллион и 750 тысяч рублей. Ближайшие три года злоумышленнику нельзя занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.