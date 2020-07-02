В отношении бывшего директора техникума в Вольске возбуждено уголовное дело за получение взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия с апреля 2017 года по май 2020 года мужчина потребовал от подчиненных деньги в обмен на покровительство по службе. За отказом последовало бы увольнение.

Перепуганные граждане отдали ему в общей сумме свыше трех миллионов рублей.

Деятельность злоумышленника пресекла полиция, его задержали и отправили под домашний арест. Свою вину он не признал.

Расследование набирает ход.