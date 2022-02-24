Суд признал виновным бывшего директора образовательного учреждения в Вольске в присвоении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области.

По результатам расследования, в период с апреля 2017 по июнь 2020 года директор одного из учебных заведений города Вольска издавал приказы о премировании своих работников. После того, как сотрудники получали деньги, им приходилось возвращать их обратно. За это время 13 сотрудников передали директору около 1,6 миллиона рублей.

Суд наложил арест на принадлежащее мужчине имущество и денежные средства стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.