В отношении директора образовательного учреждения возбуждено уголовное дело за служебный подлог. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, с 1 декабря 2020 года по 8 сентября 2021 года директор одного из образовательных учреждений Питерского района подготовил приказ о приеме сотрудника на работу. В табель учета рабочего времени он внес ложные сведения о трудоустройстве на должность водителя данной организации. Фактически, устроенный на работу мужчина не осуществлял трудовую деятельность.

Впоследствии, на основании данных документов, злоумышленник присвоил и потратил деньги в сумме более 200 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.