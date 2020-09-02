Суд признал 56-летнего бухгалтера УК и 64-летнего бывшего руководителя организации виновными в растрате и подстрекательстве к ней. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело возбудили по материалам проверки межрайонной прокуратуры.

Установлено, что в 2017 и 2019 годах с расчетного счета УК бухгалтер по указке своего начальника сняла 13 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты его штрафов. Это были деньги от жильцов, которые дали их в счет оплаты услуг организации.

Женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей, а представителя сильного пола на 35 тысяч рублей.