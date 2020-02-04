Прокуратура Энгельса Саратовской области по жалобе жильцов новостройки ТСЖ «Полиграфист» проверила, а и затем наказала директора ЖБК-3. Об этом сообщает сайт регионального надзорного ведомства.

Жильцы дома №186 по улице Полиграфическая в Энгельсе пожаловались прокурорам на некачественное благоустройство детской площадки. Надзорники жалобу проверили и установили, что детская игровая площадка, устроенная во дворе, не была огорожена от парковки и автомобильных проездов, покрытие детской площадки было не ударопоглащающим, был найден еще целый ряд нарушений.

В адрес руководства ЖБК-3 внесли предписание об устранении выявленных замечаний, однако документ на предприятии проигнорировали.

В результате обращения прокуратуры в суд директора ЖБК-3 оштрафовали на две тысячи рублей.