Суд признал директора ООО, которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий во Фрунзенском районе Саратова виновным в полной невыплате зарплаты. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что за период с 1 января по 31 июля 2020 года четыре работника предприятия недополучили свыше 276,55 тысячи рублей. Хотя деньги им дать вполне могли.

Злоумышленник признал свою вину, возместил ущерб.

В отношении него прекратили уголовное преследование, директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.