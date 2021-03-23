Петровская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
На сайте организации не было информации о проведении общего собрания собственников помещений, а также решения таких собраний по вопросам, поставленным на голосование.
Также отсутствовал отчет по управлению этим домом.
В адрес директора ООО «Бизнес-Комплекс» прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Директора учреждения привлекли к административной ответственности.