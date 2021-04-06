Следователи возбудили уголовное дело о неуплате налогов в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, директор коммерческой организации, которая занимается строительством дорог и автомагистралей, включил в налоговые декларации за период с января 2019 по июнь 2020 года ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам.
Организация недоплатила свыше 15,4 миллиона рублей.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.
По информации источника, речь идет о ООО «Дорстрой» в Аркадаке.