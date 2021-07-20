Прокуратура Саратовской области провела проверку по обращению жителей поселка Юбилейный Саратова о нарушениях, допущенных ООО «Риалтек» при предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что ООО «Риалтек» с 1 июня 2021 года прекратило подачу горячего водоснабжения в 12 жилых многоквартирных домах по улице Хрустальной города, а также МДОУ «Детский сад № 98 «Алые паруса».

За нарушения нормативного режима обеспечения населения коммунальной услугой по горячему водоснабжению в отношении директора ООО «Риалтек» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ.

В целях устранения нарушений и возобновления горячего водоснабжения руководителю вышеуказанной ресурсоснабжающей организации внесено представление.

Устранение нарушений контролируется прокуратурой области.