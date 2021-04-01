Постановлением заместителя руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по Саратовской области директор саратовского филиала ПАО «Т Плюс» признан виновным в нарушении требований законодательства об официальном статистическом учете.

Выяснилось, что гражданин предоставил недостоверные данные о работе организации в условиях реформы.

Мужчина обжаловал это решение через Октябрьский районный суд города, в дальнейшем через Саратовский областной суд.

В итоге постановление оставили без изменений.