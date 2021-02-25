По материала проверки прокуратуры Питерского района Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения денег, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В феврале 2018 года исполняющий обязанности директора централизованной бухгалтерии учреждений культуры и директор централизованной клубной системы фиктивно трудоустроили на должность техника–озвучивателя филиала Питерского районного Дома культуры человека, который свои должностные обязанности не исполнял и на работе не появлялся. Начисленную фиктивному работнику заработную плату 206 тысяч рублей они присваивали себе.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

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