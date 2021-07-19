Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге в Новоузенском районе Саратовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 25 марта 2019 года директор муниципального учреждения Краснокутского района Саратовской области, заключила с обществом с ограниченной ответственностью муниципальный контракт на проведение реконструкции объекта капитального строительства – дома культуры, расположенного в одном из сел Краснокутского района. Цена контракта составила 42,6 миллиона рублей, а в дальнейшем, была увеличена до 46,9 миллиона рублей.

Впоследствии директор муниципального учреждения, используя свое служебное положение, умышленно из иной личной заинтересованности вопреки интересам службы подписала акт о приемке законченного строительством объекта, датированный от 1 декабря 2019 года. Она знала, что подрядчик не выполнил весь объём работ и не постановил все оборудование на сумму не менее 1,6 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.