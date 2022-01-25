Директора управляющей компании из Энгельса Саратовской области осудили за подкуп.
Он предложил директору УК 7 миллионов за отказ от управления двумя многоэтажками в Энгельсе, исков о неверных начислениях за ЖКУ по этим домам.
Утром 15 октября он встретился со злоумышленником, тот передал ему 1,1 миллиона рублей.
До этогр гражданин успел сообщить обо всем в полицию, злоумышленника задержали силовики.
Его оштрафовали на 2,5 миллиона рублей и лишили права заниматься определенными видами деятельности в течение трех лет.