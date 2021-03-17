Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Оказалось, что во дворах многоквартирных домов №2, 4 и 6 на 3-м проезде Муленкова пешеходные дорожки и входы в подъезды плохо очищены от снега и наледи. Они не посыпаны песком и солью.

Прокуратура внесла представление в адрес директора управляющей организации, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Директора УК привлекли к административной ответственности.