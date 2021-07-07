Следственным отделом в отношении бывшего генерального директора акционерного общества возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий по подготовке оборонного госзаказа. Об этом сообщает пресс-центр следственного управления по Саратовской области.

Как стало известно, в январе 2020 года директор акционерного общества, которое выступало исполнителем оборонного госзаказа, принял на работу главного специалиста по управлению персоналом. Затем сотрудница была переведена на не предусмотренную штатным расписанием должность, однако введение такой должности в полномочия директора предприятия не входило.

За 2020 и 2021 год директор выплатил ей зарплату на сумму 1,158 миллиона рублей. Помимо этого, ей производилась выплата на возмещение найма жилья в общем размере 215,371 тысяч рублей.

Кроме того, в августе 2020 года директор необоснованно установил для специалиста одного из отделов должностной оклад в размере 105 тысяч рублей. Этому сотруднику также производились выплаты на возмещение найма жилья в общем размере 128,032 тысячи рублей, а при увольнении была выплачена компенсация в размере 315 тысяч рублей.

Все выплаты производились с отдельных счетов, которые предназначены для финансирования расходов по исполнению государственного оборонного заказа.

Таким образом обвиняемый причинил акционерному обществу ущерб на сумму 2,272 миллиона рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.