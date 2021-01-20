В Саратове назначена новый директор школы «Аврора» в Солнечном Александра Щепетнова, сообщает пресс-служба мэрии.

С 1996 года она работала на различных должностях, напрямую связанных с образовательной деятельностью, а с 2017 года была директором школы №93 имени М.М. Расковой.

— Я рада теплой встрече с новым коллективом. Уверена, что вместе мы будем поддерживать в учениках тягу к знаниям, быть для них проводниками в мир открытий, науки и творчества. Мои двери всегда открыты для родителей, которые интересуются жизнью школы. Я также планирую активно взаимодействовать с общественным советом микрорайона, чтобы «Аврора» была не просто школой, а центром притяжения, — поделилась планами Александра Щепетнова.

Школа была открыта два года назад. Она строилась при поддержке спикера госдумы Вячеслава Володина.

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