Саратовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора школы № 5 Саратова

Ларисы Воеводиной.

Воеводина обвинялась по ч. 5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

Следователи выяснили, что Воеводина, в январе 2021 года, находясь за рулём автомобиля «Audi Q5», выехала на встречную полосу движения и столкнулась с «Lada Granta». В результате столкновения погибли водитель и пассажирка отечественного автомобиля.

Судебный процесс начался через год после ДТП с участием директора школы, 19 января 2022 года.

21 апреля суд вынес в отношении виновницы смертельной аварии обвинительный приговор, назначив ей 4 года колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года. В пользу потерпевшей стороны в качестве компенсации морального вреда с Воеводиной будет взыскано 1,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Воеводина подала апелляцию.