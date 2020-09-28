Директора УК признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшим за собой причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что в декабре 2014 года организацию выбрали на собрании собственников дома на Одесской улице в Энгельсе. Она должна была следить за территорией у здания, ухаживать за деревьями. Однако зелеными насаждениями никто не занимался.

У дома рос бальзамический тополь высотой 17 метров, у которого на 30 процентов высохла крона, было несколько мест отлома ветвей.

Директор организации знал об этом, но никаких действий не предпринимал.

В итоге 27 июня 2019 года между 0:00 и 2:00 одна из веток дерева рухнула на 25-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые стояли внизу.

Их госпитализировали. В больнице мужчине диагностировали закрытый компрессионно-оскольчатый перелом поясничного позвонка, который расценивается как причинивший вред здоровью средней тяжести, а также ряд других, не опасных для жизни и здоровья повреждений. Девушке причинен тяжкий вред здоровью — у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, закрытые переломы лонной и седалищной костей, закрытый перелом левой лопатки без смещения отломков, компрессионный неосложненный перелом грудных и поясничных позвонков и ряд других травм.

Мужчина так и не признал свою вину, хотя доказательства говорили об обратном. Ему дали три года условного срока и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Удовлетворен иск потерпевшей стороны.