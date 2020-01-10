Руководители учреждений образования из Воскресенского района Саратовской области получили выговоры за нарушение правил утилизации ртутьсодержащих ламп. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как выяснили надзорники, директоры 11 школ не заключили договоры с организациями, которые занимаются переработкой ламп дневного света. Прокуратура вынесла представление в адрес районного управления образования, после рассмотрения документа, все руководители получили выговоры.

Напомним, в октябре и ноябре прошлого года в Балаковском районе было обнаружено сразу несколько несанкционированных свалок с ртутьсодержащими лампами, относящихся к отходам с I классом опасности. Организаторов нелегальных мусорных полигонов так и не нашли.