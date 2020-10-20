В Саратовской области снова будут диспансеризировать и проводить профилактические осмотры местных жителей. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности вице-губернатора — председателя регионального Правительства Роман Бусаргин.

Речь идет о медицинских учреждениях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи, в части диспансеризации и профилактических осмотров граждан, в том числе и несовершеннолетних.

В плановом режиме начинают работать также профилактические центры здоровья.