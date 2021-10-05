Эпидпорог в Балаковском районе превышен на 101 процент, в связи с этим дистанционное обучение в школах Балаково продлят до 12 октября. Такое решение приняли на заседании комиссии Балаковского района.

Идею продлить дистанционное обучение поддержала главврач Балаквского района Татьяна Шарабанова. Благодаря удаленному обучению стало болеть меньше детей и распространяемость инфекций уменьшиласть.

Обращений в больницу с детьми стало меньше. У 20 процентов сидящих дома школьников ОРВИ. У 106 учащихся подтвердили коронавирус.