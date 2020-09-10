В Саратовской области ряд классов в образовательных учреждениях перевели на дистанционный режим из-за выявления случая коронавируса у девяти детей и двух сотрудников. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Закрыта школа для обучающихся по адаптивным образовательным программам №14 в Вольске, 102 ребенка теперь получают знания не за партами из-за выявления новой инфекции у сотрудника учреждения. Теперь остальные 20 педагогов работают в дистанционном формате.

Он же действует в классе из 20 детей и для трех педагогов СОШ №72 в Саратове, 30 детей и пяти педагогов СОШ №103, 30 детей и двух педагогов СОШ №39, 17 детей и учителя СОШ №40 — также по одному классу.

Кроме того, дистанционный режим обучения введен в двух классах лицея №2 в Балакове (61 ребенок), в классе (21 ребенок) СОШ имени Карла Маркса Энгельсского района — из-за очага новой инфекции в семье, в восьми классах (104 ребенка и два педагога) СОШ №3 в Балашове, в классе (26 детей и педагог) СОШ №8 в Ртищеве, в классе (20 ребят и два учителя) основной школы №7 в Петровске.

На самоизоляции находятся 329 детей из 17 классов и 17 педагогов.

Отметим, что как только становится известно о случае заболевания коронавирусом в семье, ребенок из нее становится контактным и для профилактики распространения инфекции его изолируют, а класс переходит на дистанционный режим.