Во время рейда по выявлению незаконных вывесок в Ленинском районе чиновники обнаружили нарушения. Об этом сообщает городская администрация.

Так, 24 вывески не соответствуют дизайн-коду на проспекте 50 лет Октября. На ответственных лиц будут составлены протоколы.

На сегодняшний день зафиксировано 192 нарушения, связанных с несоответствием вывесок торговых помещений принятым Правилам благоустройства. По материалам будут составлены протоколы и переданы в административную комиссию, — рассказал начальник управления муниципального контроля администрации Саратова Андрей Марусов.

Подобные мероприятия проходят ежедневно. По поручению мэра Михаила Исаева, на 3-й Дачной уже убраны торговые точки, где в будущем сделают зону отдыха. Чуть позже Верховный суд окончательно запретил торговать на площади перед ДК «Россия».

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