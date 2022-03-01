Длинные выходные никак не скажутся на заработной плате жителей Саратовской области, которые работают по графику пятидневной рабочей недели. Об этом рассказал эксперт по трудовому праву в SuperJob.

Из-за предстоящего женского праздника выходной день с субботы 5 марта перенесли на понедельник 7 марта. Таким образом, в марте будет три нерабочих дня подряд (6, 7 и 8 марта).

Рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час. Хоть суббота и не является предпраздничном днем, в этот день работники работают за понедельник. А поскольку 7 марта является как раз предпраздничным днем, рабочий день в субботу (5 марта) должен быть сокращен на один час.

Таким образом, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте.