С сегодняшнего дня, 10 апреля, для удобства абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» будут доступны пункты приема платежей ООО «Платёж Центр», в которых потребители смогут очно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, по следующим адресам:

— Энтузиастов, 57 (остановка «Радуга»);

— Танкистов, р-н дома 93 (рынок «Навашино»);

— 50 лет Октября,93 (остановка «1-я Дачная»);

— Ленина,1 (помещение «ДК «Россия»»);

— Строителей, 6;

— Азина, рынок «16 квартал»;

— 2-я Садовая, 39/53;

— Барнаульская,1;

— Клочкова,16;

— Энтузиастов, 66;

— Миллеровская, 64;

— Строителей, 27;

— Ипподромная,17;

— Тархова, 29 А/1;

— 2-я Садовая / Большая Садовая;

— Строителей, 18 (остановка «75-я школа»);

— Тульская, 25;

— Энтузиастов, 40 А;

— Кирова, 43 Г (остановка «Детский мир»);

— Крымская, 16/24;

— Энтузиастов, 50 (остановка «34-я школа»);

— Огородная, 83;

— Рабочая, 29/39;

— Огородная, 158 А;

— Энгельс, Тельмана 156 (ма «Пятерочка»).

График работы пунктов можно посмотреть здесь https://xn--80akadwqione5b.xn--p1ai/addresses-off-poi..

Также абонентам ООО «КВС» остаются доступными онлайн-сервисы. Обратиться в СарРЦ, получить консультации, направить обращения, заявления и документы, передать показания ИПУ можно на сайте саррц.рф не выходя из дома.

Городским расчетным центром были подведены итоги первой недели работы в режиме «онлайн». Как показал мониторинг обращений на удаленные сервисы, в период с 30 марта по 6 апреля сектором сопровождения абонентов обработано 175 заявлений, поступивших в Онлайн-приемную для абонентов ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» (ссылка https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/kvs-chat/#choice), отвечено на 276 обращений, пришедших на электронную почту для абонентов КВС kvs@sarrc.ru Общее количество посетителей сайта саррц.рф (ссылка на главную страницу сайта https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 1215 человек.

По телефону (8452) 39-07-17 операторами горячей линии принято 448 звонков по вопросам начислений и оплаты за коммунальные услуги.

Произвести оплату в любое удобное время и, что сейчас немаловажно – не выходя из дома – можно через Личный Кабинет (ссылка на Личный Кабинет https://my.sarrc.ru/#/user/login) на сайте саррц.рф и через сервис онлайн-оплаты (ссылка на сервис онлайн-оплаты ООО «КВС» https://xn--80akadwqione5b.xn--p1ai/(popup:main-popup/pay/lkSarrcTypes/kvs)) на сайте платежцентр.рф (ссылка на главную страницу сайта https://xn--80akadwqione5b.xn--p1ai/) – партнера ООО «СарРЦ».

Абоненты могут оплатить услуги по водоснабжению и водоотведению также через финансовую или электронную систему, к которой привязана карта (личный кабинет любого банка, где есть интернет-банкинг, например, Сбербанк-Онлайн).

Стоит отметить, что в период проведения противовирусных мероприятий возрос интерес потребителей к интернет-платежам. За минувшую неделю количество посетителей раздела «Оплата услуг» на сайте саррц.рф (ссылка https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/payment-services/) увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Напомним, с 6 апреля для абонентов ООО «КВС» начала работать касса, где можно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии.