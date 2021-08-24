Из-за неправильной установки качели оказались травмоопасными.
«Вот такие качели установили по улице Заречная, 2. Интересно, а как на них детям кататься? Травмаопасные они очень», — сообщили в в соцсетях жители города.
На опубликованной в паблике «Типичный Балаково» соцсети ВКонтакте фотографии хорошо видно, что при катании на таком аттракционе один из детей обязательно вылетит на землю. Уж очень крутой наклон у качелей.
«Катапульта«, — иронично подметили горожане.
После опубликования сообщения сооружение переустановили с учётом безопасности катающихся.
Фото: соцсети