Для прибывших в Саратовскую область беженцев из Луганской и Донецкой народных республик проведут медицинское обследование. Такое решение выдвинуто после совещания министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина с главврачами больниц.

Чиновник поручил провести оперативное тестирование граждан на коронавирус и неинфекционные хронические заболевания, а также проработать систему амбулаторного наблюдения на отдельных терапевтических участках.

— В обязательном порядке предложим всем пройти полный курс диспансеризации. Наверняка ранее у них такой возможности просто не было. Важно, что за каждой группой приехавших у нас установлено прямое медицинское наблюдение, и любой прибывший на территорию региона может обратиться за медицинской помощью, как экстренной, так и плановой, — сообщил Костин.

Напомним, накануне, 21 февраля, в Саратов прибыл поезд с беженцами из Донбасса. В нем приехало всего 510 человек, большинство из них — женщины и дети. Их разместят в объектах соцсферы.

Также на территории региона для приема эвакуированных жителей Донецка и Луганска введен режим ЧС. Министерство труда и социальной защиты должно обеспечить проживание беженцев, министерство здравоохранения — медицинское сопровождение, а министерство образования — образовательный процесс для детей.