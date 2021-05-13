Для удобства саратовских дачников разработали специальное мобильное приложение. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Теперь можно смотреть расписание, покупать билеты и оформлять квитанции на провоз велосипедов, домашних питомцев и багажа прямо через электронный ресурс.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Иван Козаченко рассказал, что в этом году запустят два подвижных состава транспорта с новым интерьером. В них будут кондиционеры и обеззараживатели воздуха, диваны и багажные полки, современное информационное табло, подъемник для посадки-высадки с низких платформ, а места — с креплениями инвалидов в колясках.

Также увеличили туалетные комнаты и сделали их удобнее для маломобильных групп населения.

Пригородный транспорт выведен на интерактивную карту интернет-сервиса «Умный транспорт», через которую можно отслеживать движение маршрутов онлайн.