В Саратове ликвидируют последствия утреннего ДТП с бензовозом на автозаправке «Башнефть» в Заводском районе. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями.

Судя по опубликованным фото, для того, чтобы убрать перевернутую фуру пришлось задействовать два подъемных крана. Сейчас рабочие пытаются поднять большегруз.

Напомним, сегодня утром в Заводском районе случилось ДТП. Водитель автомобиля DAF с полуприцепом рядом с АЗС потерял управление и опрокинулся, зацепив при падении легковушку. Медики на месте оказали помощь двум несовершеннолетним, находившимся в ней.