На заседании координационного совета первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о новом оборудовании для выявления коронавируса.

В лаборатории перинатального центра ПРЦ начал работать робот, который позволит делать до тысячи исследований в сутки.

Начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова уточнила, что он может выявлять и ОРВИ.

Станислав Шувалов подчеркнул, что такая возможность есть, но сейчас рассматривается использование именно для тестов на коронавирус. Если потребность в этом снизится, то для других инфекций.