Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о наличии аппаратов КТ в регионе.

Сейчас в поликлиниках впервые устанавливают новое оборудование, приобретено еще шесть единиц техники.

Имеющиеся аппараты распределили по районам области, до конца года задействуют дополнительно 17 единиц оборудования.

Напомним, ранее не раз говорилось о высоких ценах на КТ, по итогам встречи Романа Бусаргина с представителями медучреждений сумму снизили до 3,5 тысячи рублей. Также появилась возможность сделать обследование по ОМС и круглосуточно.