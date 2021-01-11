Председатель ГД Вячеслав Володин посетил Саратовскую область в рамках первой региональной недели весенней сессии ГД.

Он осмотрел строительство домов в Елшанке для врачей и медперсонала местной “скорой помощи”. Это трехэтажные дома на 56 квартир для вновь пришедших врачей, среднего и младшего медперсонала на подстанции скорой помощи Ленинского и Кировского районов. Их планируют достроить летом 2021 года.

Федеральный политик подчеркнул, что деньги на возведение жилье перечислены, его сдадут в июне. Врачам подняли зарплату до 60 тысяч рублей, а фельдшерам до 40 тысяч рублей.

Кроме того, планируется подготовить проектную документацию и построить служебное жилье для врачей подстанций других районов Саратова на Шелковичной улице.